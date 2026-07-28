Спасатели Хабаровского края уменьшают риски трагедий на воде

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Середина лета сопровождается ростом числа происшествий на водоёмах Хабаровского края — на акваториях региона зафиксировано около десятка случаев, приведших к гибели взрослых и детей. Для предупреждения трагедий инспекторы ГИМС МЧС России совместно с представителями власти и сотрудниками полиции организовали 700 профилактических выездов и распространили более 4,5 тысяч информационных памяток, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как пояснил Александр Гомзарь, государственный инспектор по маломерным судам инспекторского отделения по Хабаровскому району Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, знак «Купаться запрещено» устанавливают обоснованно: в таких местах не обследовано дно, возможны опасные предметы и течения. Профилактические беседы проводят как со взрослыми, так и с детьми; при нарушениях могут быть составлены административные протоколы.

Дополнительно инспекторы регулярно посещают пришкольные площадки и летние лагеря, где вместе с детьми повторяют правила безопасного поведения на воде, рассказывают о спасательных средствах и номерах экстренных служб. Комплекс мер призван минимизировать риски несчастных случаев в купальный сезон.

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