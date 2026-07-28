Полиция пресекла незаконный бизнес в Хабаровске

Фото: Маргарита Сурина

Полицейские Хабаровского края совместно с подразделениями Росгвардии ликвидировали сеть заведений, где под видом массажных и релакс услуг фактически оказывались интимные услуги. Операции прошли в Хабаровске и Владивостоке, где функционировали три подобных салона, сообщает официальный канал "полиция Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Заведения размещались в арендованных коммерческих помещениях, оснащённых кроватями, санузлами, саунами, парными и мини барами. Услуги клиентам маскировались под процедуры релаксации. В результате оперативных действий задержаны организаторы преступной схемы: 32 летняя женщина и 28 летний мужчина, а также бухгалтер — все из Владивостока. Также задержаны семь женщин, непосредственно участвовавших в оказании услуг; их возраст — от 24 до 42 лет.

Уголовные дела возбуждены следователем СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю. Троим фигурантам назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении, остальные участники группы обязаны являться по требованию следствия.

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