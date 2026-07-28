Хабаровская ученица ускоряет создание новых сортов растений

Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края

Диана Зайкова, ученица Краевого центра образования в Хабаровске, стала участницей программы «Большие вызовы», входящей в Десятилетие науки и технологий. В этом году в проект отобрали 400 школьников из России и Казахстана — Диана вошла в число лучших, пройдя конкурсный отбор по направлению «Агропромышленные и биотехнологии», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сейчас школьница вместе с командой в лабораторных условиях создаёт молекулярные маркеры для ускоренной селекции подсолнечника. По данным министерства образования и науки Хабаровского края, такие проекты решают реальные задачи предприятий и соответствуют приоритетам Стратегии научно технологического развития РФ.

Как рассказала сама Диана, её команда установила, что замена нуклеотида G на А напрямую связана с признаком ветвистости подсолнечника. Это позволило разработать маркеры, с помощью которых можно различать формы растений на ранних этапах — без необходимости длительных полевых испытаний. В перспективе применение ДНК анализа позволит значительно ускорить создание новых сортов и перевести часть селекционных процессов в цифровой формат. Работа ведётся по реальному техническому заданию индустриального партнёра.

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