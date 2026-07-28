Медколледж в Комсомольске на Амуре готовит кадры для стоматологий

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

Хабаровский государственный медицинский колледж имени Г. С. Макарова возобновил подготовку стоматологических фельдшеров. Специальность, отсутствовавшая в системе среднего профобразования полтора десятилетия, вновь открыта для абитуриентов в филиале колледжа в Комсомольске на Амуре. Программа реализуется в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и краевого проекта «Медицинские кадры». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как пояснили в колледже, возвращение специальности призвано решить проблему нехватки кадров и снизить высокую нагрузку на врачей стоматологов в поликлиниках и районных больницах. В функционал фельдшера стоматологического входит первичный приём, осмотр пациентов, профессиональная гигиена полости рта, лечение распространённых патологий и оказание неотложной помощи при острой боли — это позволит сделать базовую стоматологическую помощь доступнее, в том числе для жителей удалённых территорий.

Учебный процесс обеспечен современной материально технической базой: студенты будут осваивать навыки на стоматологических установках, фантомах и симуляторах, а затем закреплять их на практике в медучреждениях края. Директор колледжа отметил, что востребованность направления подтверждается динамикой приёма: 30 мест были заняты в течение двух дней. Среди абитуриентов — и те, кто уже знаком с колледжем: например, выпускница Дарья Рудакова, ранее окончившая отделение «Лечебное дело», подала документы на новое направление и ожидает зачисления.

Для выпускников предусмотрены меры поддержки при трудоустройстве: программа «Земский фельдшер» предусматривает выплату до 1 млн рублей и доплату 30 тыс. рублей ежемесячно, а «Сберегательный капитал» — поддержку в объёме 50 окладов. В следующем году планируется увеличение числа учебных групп.

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