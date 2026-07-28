Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРекламаРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРекламаРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2026 4:30

В Хабаровском крае принимают заявления на добычу диких животных

С 28 июля начинается приём заявлений на разрешение добычи медведей, снежного барана и дикого северного оленя
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Сгенерировано Gemini.com

Фото: Сгенерировано Gemini.com

Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края с 28 июля открывает приём заявлений на получение разрешений на добычу медведей, снежного барана и дикого северного оленя на общедоступных охотничьих угодьях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Для получения разрешения охотникам доступны три канала подачи документов: личное обращение в управление (г. Хабаровск, ул. Запарина, 92, каб. 210), подача через филиал МФЦ или отправка заявления заказным письмом. График работы ведомства: приём заявлений — понедельник–пятница, 09:30–12:30; выдача разрешений — 15:30–17:30.

Важное условие: государственная пошлина в размере 650 рублей должна быть уплачена физическим лицом до подачи заявления.

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru