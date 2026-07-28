В Хабаровском крае принимают заявления на добычу диких животных

Фото: Сгенерировано Gemini.com

Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края с 28 июля открывает приём заявлений на получение разрешений на добычу медведей, снежного барана и дикого северного оленя на общедоступных охотничьих угодьях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Для получения разрешения охотникам доступны три канала подачи документов: личное обращение в управление (г. Хабаровск, ул. Запарина, 92, каб. 210), подача через филиал МФЦ или отправка заявления заказным письмом. График работы ведомства: приём заявлений — понедельник–пятница, 09:30–12:30; выдача разрешений — 15:30–17:30.

Важное условие: государственная пошлина в размере 650 рублей должна быть уплачена физическим лицом до подачи заявления.

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru