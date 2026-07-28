Жительница Хабаровского края ударила ножом сожителя в целях защиты

Фото: Кирилл Старков

В районе имени Лазо рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы посёлка Мухен 1967 года рождения. Женщина обвинялась в убийстве, однако суд установил, что преступление совершено при превышении пределов необходимой обороны, сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным суда, конфликт произошёл 26.12.2025 в квартире, где обвиняемая и потерпевший проживали вместе. После совместного употребления алкоголя мужчина стал требовать спрятанные женщиной бутыльки со спиртом. Получив отказ, он начал душить её. В попытке защититься женщина схватила висевший на стене нож и нанесла один удар — он оказался смертельным.

Изначально действия женщины квалифицировали как умышленное убийство (ст. 105 УК РФ), но в судебном заседании установили, что она действовала в состоянии обороны, хотя и превысила её пределы. Подсудимая признала вину и раскаялась. Суд назначил ей 1 год ограничения свободы. С учётом времени, проведённого под стражей в период следствия и судебного разбирательства, наказание было фактически отбыто — женщину освободили в зале суда.

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