В Хабаровском крае открываются новые возможности для юных спортсменов

Фото: Антон Шевченко. Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

В Николаевске на Амуре продолжается развитие лыжной базы, открывшейся после капитального ремонта в феврале этого года. Сейчас специалисты монтируют освещение на лыжных трассах — уже установлено 36 опор, свет появится на участке длиной 1 км. Также запланированы установка видеонаблюдения и благоустройство территории, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Лыжная база — единственная в городе площадка для занятий лыжными гонками, её история насчитывает почти 50 лет. Здесь тренируются спортсмены спортшколы «Орлан» и проводятся крупные спортивные мероприятия — «Лыжня России», «Возрождение», «Надежды Севера». Объект востребован и у горожан: на базе регулярно отдыхают жители разных возрастов.

Ремонтные работы выполнены в рамках краевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае»: заменены окна, двери, кровля, инженерные сети, выполнена перепланировка и обустроены раздельные раздевалки. Муниципалитет обновил фасад по поручению губернатора Дмитрия Демешина, а районный бюджет позволил приобрести новый инвентарь и мебель.

В перспективе — обустройство склонов «Верхний» и «Нижний» с безопорными канатными дорогами. Это даст возможность проводить начальную горнолыжную подготовку в Николаевске и затем передавать перспективных ребят на профильные трассы в Многовершинном. Расширить парк инвентаря поможет Ассоциация «Совет муниципальных образований Хабаровского края».

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