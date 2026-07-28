Свалка в Хабаровском крае ликвидирована

Фото: Амурская бассейновая природоохранная прокуратура

Несанкционированная свалка в водоохранной зоне реки Амур на полуострове Заячий устранена после вмешательства природоохранной прокуратуры, сообщает пресс-служба Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проверку провела Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура по обращению, поступившему в ходе личного приёма Амурского бассейнового природоохранного прокурора. Установлено, что на участке площадью свыше 100 кв. м размещались отходы производства и потребления, строительный мусор и отходы сельскохозяйственного производства.

По представлению прокурора администрация города Хабаровска организовала очистку территории. В результате с полуострова вывезено и надлежащим образом утилизировано 37,5 тонн отходов.

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