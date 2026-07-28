Юрий Трутнев поставил задачу обеспечить энергией инвестпроекты ДФО

Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ДФО

Власти прорабатывают меры по устранению дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке — в регионе разрабатывается план график ввода новых энергомощностей для нужд инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Совещание по этому вопросу провёл заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Среди участников — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр энергетики Сергей Цивилев и представители Минэкономразвития.

Согласно данным, рост электропотребления в ДФО за пять лет составил 21 % (по России в целом — 12 %), а к 2030 году прогнозируется увеличение ещё на 30 % (среднероссийский прогноз — 15 %). Из за опережающего развития промышленности и строительства в округе возник дефицит энергии. Потребность учтённых в СиПР (Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2026–2031 гг.) проектов — 2,6 ГВт к 2030 году; дополнительно верифицировано 105 проектов суммарной мощностью около 3,3 ГВт.

Для решения проблемы рассматриваются меры по более эффективному использованию имеющихся мощностей и стимулированию крупных потребителей к возведению собственных генерирующих объектов. Юрий Трутнев подчеркнул необходимость формирования чёткого плана действий Минэнерго на ближайшие 1,5–2 года. По итогам встречи даны поручения подготовить доклад Президенту РФ об ускорении газификации ДФО и сформировать согласованный план график ввода энергомощностей.

В рамках решения проблемы в Хабаровском крае запланированы масштабные проекты: строительство ТЭЦ 4 и двух энергоблоков на ТЭЦ 3 (по 330 МВт), прокладка линии электропередачи 500 кВ «Хабаровская — Комсомольская», а также возведение Нижне Ниманской ГЭС и Хабаровской АЭС.

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