Две жительницы Хабаровского края стали жертвами мошенников

Фото: Кирилл Старков

Две жительницы Вяземского района стали жертвами телефонных и интернет мошенников: суммарный ущерб превысил миллион рублей, сообщает полиция Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Первой потерпевшей оказалась 69 летняя пенсионерка. Её убедили установить на смартфон стороннее приложение, открыть дополнительные счета в банках и перевести накопления — более 840 тысяч рублей — на указанные злоумышленниками реквизиты.

Второй жертвой стала 47 летняя женщина: она продиктовала код из СМС, поверив, что это необходимо для получения ключей от домофона. Затем потерпевшей начали приходить сообщения о взломе «Госуслуг» и несанкционированном оформлении кредитов. Узнав о наличии у неё банковских счетов, мошенники склонили женщину к переводу свыше 560 тысяч рублей. После осознания произошедшего она обратилась в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, правоохранители ведут розыск причастных лиц.

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