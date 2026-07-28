В Хабаровском крае похищено 68 тысяч рублей в табачном магазине

Фото: Кирилл Старков

Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор 30 летнему местному жителю, признанному виновным в грабеже, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным суда, преступление было совершено в июне 2026 года. Мужчина, имевший судимости и находившийся в сложном материальном положении, проник в табачный магазин после наступления темноты. Чтобы запугать продавца, он громко крикнул: «Руки в пол, работает ОМОН!». Испуганная сотрудница магазина спряталась за прилавком, чем злоумышленник и воспользовался: он забрал из кассы более 68 тысяч рублей и скрылся.

Фигурант дела признал свою вину в полном объёме. Суд, учитывая позицию прокуратуры Индустриального района, приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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