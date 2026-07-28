Прокуратура Хабаровского края выявила нарушения в сфере водоснабжения

Фото: Прокуратура ЕАО

Прокуратура Ленинского района выявила нарушения при раскрытии информации в сфере водоснабжения и водоотведения, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проверка показала, что бывший директор не разместил на портале «Единой информационно аналитической системы тарифного регулирования» ряд обязательных сведений — в том числе тарифы на услуги водоотведения, холодного водоснабжения и технологического присоединения. Это нарушает установленные стандарты раскрытия данных в сфере ЖКХ.

По факту выявленных нарушений в отношении экс руководителя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП РФ. Департамент тарифов и цен правительства ЕАО назначил виновному штраф в размере 5 000 рублей. Постановление не вступило в силу и подлежит возможному обжалованию в установленном порядке.

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