В ЕАО 300 тысяч рублей похищены через телефон потерпевшей

Фото: Ольга Григорьева

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу 300 000 рублей со счёта жительницы посёлка Николаевка, сообщает полиция ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег. В ходе оперативно розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали причастное лицо. Им оказался 26 летний местный житель, который в текущем году уже привлекался за мелкое хищение.

Как выяснили следователи, мужчина приехал к дому потерпевшей за долгом. Не дождавшись хозяйки, он зашёл на веранду, где на тумбочке лежал телефон. Подозреваемый взял устройство и с помощью банковского приложения похитил 300 000 рублей. Деньги он потратил на личные нужды — заправил автомобиль, купил алкоголь и продукты.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ему избрана подписка о невыезде.

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