Капремонт школы №1 в Николаевске-на-Амуре завершён

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Школа №1 имени А. С. Александрова в Николаевске на Амуре подготовлена к началу нового учебного года после масштабного капитального ремонта, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ремонтные работы проведены в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». В июне 2026 года объект был сдан, а его готовность оценил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Николаевский район. Глава региона подчеркнул, что школа преобразилась, а коллектив, ученики и родители удовлетворены качеством выполненных работ.

В предметные кабинеты поставлено современное учебное оборудование, включая цифровые лаборатории и компьютеры. Также обустроены зоны для учёбы и отдыха, обновлены спортивный, актовый и хореографический залы, пополнен библиотечный фонд. Директор учреждения Ольга Шалупенко подчеркнула, что пожелания педагогического коллектива были учтены подрядчиком, а новые условия позволят школьникам углублённо осваивать естественно научные дисциплины.

Сейчас в школе уже проходят занятия: работают подготовительные курсы для первоклассников, секции робототехники, ведётся работа над индивидуальными проектами, проводятся встречи «Движения Первых». Губернатор поручил районной администрации завершить благоустройство школьной территории и обустройство автогородка.