В Хабаровском крае ожидаются сильные дожди

Фото: Ольга Григорьева

По данным метеорологов, 29 июля в ряде районов Хабаровского края ожидаются сильные осадки и грозы. В южных и центральных территориях прогнозируются сильные и местами очень сильные дожди. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В городе Хабаровске 29 июля будет дождливо. Ночью температура составит от +18 до +20 градусов, днём поднимется до +23–+25 градусов. Ветер ожидается юго восточный, 6–11 м/с.

В южных районах днём возможны очень сильные дожди. Температурный фон ночью — +15–+20 градусов, днём — +22–+27 градусов. Ветер западный: 2–7 м/с, в отдельных местах — до 7–12 м/с.

Для центральных районов характерен неоднородный прогноз: местами ожидаются кратковременные дожди, а в Хабаровском и Нанайском районах — очень сильные осадки. В Советско Гаванском и Ванинском муниципальных образованиях существенных осадков не прогнозируется. Температура ночью — +8–+21 градус, днём — +23–+31 градус. Ветер — разных направлений, 1–11 м/с, местами — 7–12 м/с.

В северных районах также ожидаются дожди, местами сильные. Ночью температура — +8–+19 градусов, днём — +14–+25 градусов. Ветер — 1–12 м/с, направление — различное.

Специалисты рекомендуют учитывать прогноз при организации выездов за пределы населённых пунктов и проведении работ на открытых площадках.

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