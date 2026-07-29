В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали пожар в бане

Фото: Кирилл Старков

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло, но пожарные подразделения 7 раз реагировали на техногенные возгорания, включая 2 случая в жилом секторе.

В Комсомольске на Амуре потушили пожар на частном участке в микрорайоне Чкалова — огонь уничтожил деревянную баню и надворные постройки на площади 70 кв. м. Тушение длилось 3 часа; пострадавших нет. В Амурске ликвидировано возгорание строительного мусора и покрышек в районе шоссе Машиностроителей: площадь горения — 130 кв. м, на ликвидацию ушло 1 час 20 минут. Причины пожаров устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Особый противопожарный режим действует в 8 муниципальных образованиях: Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро Чумиканском, Ульчском, Аяно Майском и Николаевском районах. В Бикинском округе и Вяземском районе установлен 4 й класс пожарной опасности в лесах, на остальной территории — 2–3 й класс.

Одно происшествие зафиксировано на воде: на реке Хурмулинка у села Хурмули утонул 49 летний мужчина, предположительно во время рыбалки. Спасатели и полицейский участвовали в поисках; тело обнаружено, обстоятельства уточняются.

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