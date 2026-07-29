На дорогах Хабаровского края за сутки произошло 3 ДТП

Фото: Ольга Григорьева

За минувшие сутки, 28 июля 2026 года, на дорогах Хабаровского края произошло 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека. В структуре аварий — 1 столкновение транспортных средств и 2 наезда на пешеходов.Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе контроля за дорожной обстановкой выявили 336 нарушений ПДД. Особое внимание уделено пресечению грубых нарушений: задержано 13 водителей в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ, ст. 264.1 УК РФ), 7 из них — в городе Хабаровске. Также зафиксировано 21 нарушение по ст. 12.18 КоАП РФ (непропуск пешеходов), 10 — в Хабаровске.

Выявлено 24 водителя без права управления (ст. 12.7 ч. 1, 2 КоАП РФ), среди них 11 — в краевом центре. К ответственности привлечены 13 пешеходов за нарушение правил перехода дороги (ст. 12.29 КоАП РФ), в том числе 4 в Хабаровске.

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