Хабаровский район досрочно завершает дорожный ремонт

Фото: Маргарита Сурина

В Хабаровском районе в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» досрочно завершён ремонт запланированных дорожных объектов. Муниципалитет стал первым среди районов края, достигших такого результата. Кроме того, подрядные организации намерены сдать в эксплуатацию и участки, изначально относившиеся к плану 2027 года, сообщает официальный канал министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На подъезде к посёлку Дачному специалисты обновляют 2,6 км дороги: в перечень работ входят капитальный ремонт покрытия, установка водопропускных труб и монтаж автобусных павильонов. Всего в районе ремонтируют 7 дорожных объектов — в Корфовском и Тополевском поселениях, Сосновке, Бычихе, Чёрной Речке, Казакевичево и Осиновой Речке.

Статистика показывает рост объёмов работ: в 2026 году по нацпроекту в районе отремонтировано 6 км дорог, на 2027 год заложено почти 8 км. Увеличение протяжённости обновлённых участков направлено на улучшение транспортной инфраструктуры и удобства граждан.

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru