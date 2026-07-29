Жительнице ЕАО назначили выплату пособия после вмешательства прокуратуры

Фото: Кирилл Старков

Жительница села Ленинское добилась права на ежемесячную выплату на детей после вмешательства прокуратуры Ленинского района. Женщина ранее обращалась в Социальный фонд за назначением пособия на двоих детей до 17 лет, но получила отказ, сообщает официальный канал "Прокуратура ЕАО".Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Отказ был обусловлен тем, что среднедушевой доход семьи сочли превышающим прожиточный минимум. Однако в доход включили алименты на детей супруга от предыдущего брака. Прокуратура установила, что при корректном расчёте доход семьи укладывается в установленные лимиты. Надзорное ведомство потребовало устранить нарушение и направило иск в суд. Суд удовлетворил требования прокуратуры, выплата будет назначена, исполнение решения находится на контроле.

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