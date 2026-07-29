Работник из Хабаровска получил задержанную зарплату после вмешательства прокуратуры

Фото: Ольга Григорьева

Прокуратура Индустриального района Хабаровска восстановила трудовые права сотрудника компании, занимающейся продажей материалов и принадлежностей для автомобилей. Перед работником была погашена задолженность по заработной плате, превышающая 500 тысяч рублей, сообщает официальный канал " Прокуратура Хабаровского края".Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сотрудник работал в организации с октября 2023 года по июнь 2025 года, однако при увольнении не получил полный расчёт. При этом проверка показала, что у работодателя имелись средства: руководитель выплачивал деньги себе, своему сыну, супруге ИП и другим юрлицам. Прокурор внёс представление работодателю и обратился в суд с заявлением о взыскании долга по оплате труда и начислении процентов за просрочку.

По итогам мер прокурорского реагирования задолженность погашена. Исполнение требований находится на контроле надзорного ведомства.

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