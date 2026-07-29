Сборная Хабаровского края по плаванию завоевала бронзовую медаль

Фото: Ольга Григорьева

На первенстве России по плаванию среди юниоров, прошедшем в Калуге, сборная Хабаровского края завоевала бронзовую медаль в мужской эстафете 4×100 метров комплексным плаванием — это первый подобный успех края за 11 лет. В турнире приняли участие 1060 сильнейших пловцов из 61 субъекта РФ, сообщает пресс-служба СШОР "Дельфин".Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Основу краевой команды составили воспитанники СШОР «Дельфин». В эстафете отличились Александр Кривоногов, Кирилл Быков, Никита Первов и Глеб Корсун. Отдельно отмечены личные достижения спортсменов: Никита Первов в финале на 100 м вольным стилем показал 6 й результат (00:50,63), подтвердив норматив мастера спорта; Александр Кривоногов впервые выполнил мастерский норматив на дистанции 100 м на спине. Тренер сборной Михаил Бережанский подчеркнул, что прогресс команды нарастал в течение пяти дней соревнований, а финальный результат в эстафете превзошёл ожидания специалистов — в том числе комментатора турнира, двукратного олимпийского чемпиона Дениса Панкратова.

Достигнутый результат позволил сборной войти в десятку сильнейших команд второй подгруппы и получить право заявить 15 спортсменов на следующее первенство страны. В настоящее время в Пензе продолжается спартакиада учащихся России с участием юношеской сборной Хабаровского края; завершение состязаний запланировано на 31 июля.

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