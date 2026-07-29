Уроженец Хабаровского края и космонавт Пётр Дубров поздравил с днем тигра

Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

С борта Международной космической станции прозвучало поздравление с Международным днём тигра: его озвучил командир экипажа Пётр Дубров. Во время очередного сеанса связи, завершив отчёт для Центра управления полётами, космонавт обратился к жителям планеты с речью о необходимости беречь амурского тигра и его среду обитания, сообщает пресс-служба Госкорпорация «Роскосмос». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Пётр Дубров, уроженец Хабаровского края, особо отметил, что, хотя тигров из космоса не видно, сокращение их ареала — проблема, которую невозможно игнорировать. Космонавт поздравил Центр «Амурский тигр», созданный в 2013 году Русским географическим обществом по инициативе Президента РФ, и заявил о готовности участвовать в просветительских проектах организации. Он выразил признательность всем, кто вносит вклад в сохранение редкого хищника.

В Роскосмосе пояснили, что амурский тигр является центральным элементом эмблемы МКС и символизирует силу и целеустремлённость. Сейчас ведомства совместно с Центром «Амурский тигр» готовят новые форматы взаимодействия: в частности, предполагается расширить применение космических технологий для мониторинга экосистем, выявления пожаров и отслеживания животных. По словам гендиректора Центра С. Арамилева, космонавты способны привлечь к природоохранной повестке широкую аудиторию.

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