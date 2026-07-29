На вокзале Хабаровска похитили телефон под предлогом, что нужен фонарик

Фото: Маргарита Сурина

Сотрудники Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте завершили расследование случая грабежа на железнодорожном вокзале Хабаровска. В суд передано уголовное дело в отношении 25 летнего местного жителя, обвиняемого в хищении сотового телефона, сообщает официальный канал "Транспортная полиция Дальнего Востока".Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По версии следствия, в апреле 2026 года обвиняемый, находясь на парковке вокзала, вступил в контакт с мужчиной, отдыхавшим в компании приятеля. Под предлогом необходимости воспользоваться фонариком злоумышленник попросил у потерпевшего телефон, мотивируя просьбу разрядившимся собственным устройством. После того как мужчина передал гаджет, обвиняемый незамедлительно покинул место происшествия. В последующие сутки похищенное имущество было продано, а вырученные деньги потрачены.

Действия фигуранта квалифицированы по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

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