Нанайский район Хабаровского края встречает “Знамя спорта”

Фото:Пресс-служба Нанайского муниципального района

Нанайский район стал очередной точкой маршрута эстафеты «Знамя спорта» (6+): в муниципалитете стартовала спортивная декада. Мероприятия проходят в рамках Года спорта и Года единства народов в Хабаровском крае. Их цель — сделать занятия физкультурой и спортом доступными для всех жителей, что соответствует задачам госпрограммы «Спорт России» и национальных проектов, инициированных Президентом РФ.

Глава Нанайского района Николай Сафронов подчеркнул, что приём символа спортивной эстафеты — большая честь и ответственность, отражающая вклад района в спортивное развитие региона, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Программа декады насыщенная. В селе Дада 1 августа состоятся соревнования по волейболу, 5 августа — по мини футболу. В Троицком с 1 по 8 августа пройдёт турнир по большому теннису на новых кортах, возведённых в рамках нацпроектов. 8 августа в селе отметят День физкультурника — в программе состязания по баскетболу 3×3, пляжному волейболу и дартсу.

Важной частью спортивной повестки района остаётся развитие национальных видов спорта: гонок на «оморочках», прыжков через нарты, метания топора, борьбы, игр апокачи и чакпан. Символ эстафеты принял Данила Иванович Бельды — учитель физкультуры села Дада, много лет продвигающий эти дисциплины. В рамках праздничной программы в Троицком прошли показательные выступления по самбо, дзюдо и поясной борьбе «Вачан», а в теннисном турнире приняли участие спортсмены из нескольких городов края.

В августе эстафета продолжит движение — её ждут в Ванинском и Верхнебуреинском районах. Напомним, старт «Знамени спорта» был дан 25 января в Хабаровске, а завершится маршрут в краевой столице в конце года. Также в крае идёт спортивный челлендж: жители могут выкладывать видео с тренировок в соцсети с хэштегом #хабкрайзаспорт — самые яркие ролики опубликуют на официальных страницах правительства региона.

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