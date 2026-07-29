Продолжится постройка ЖК на улице Панфиловцев в Хабаровске

Фото: Пресс-служба министерства строительства Хабаровского края

Квартиры в трёх домах ждут 271 дольщик, выдача ключей намечена на второй квартал 2028 года. Проект реализуют с применением механизма комплексного развития территорий — такой подход используют в регионе впервые. Работа ведётся в рамках поручения Президента России по восстановлению прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Изначально строительство ЖК вела компания, работы стартовали в 2015 году. В 2025 году объект внесли в Единый реестр проблемных объектов и назначили конкурсного управляющего. Власти края совместно с прокуратурой систематически информировали дольщиков о ходе урегулирования ситуации.

Чтобы восстановить права участников долевого строительства, власти рассматривали выплату денежных компенсаций или завершение стройки за счёт бюджета региона. Одновременно шёл поиск инвестора: для этого провели роуд шоу с предложением выгодных условий. Один из застройщиков принял предложение — дольщики получат квартиры, а инвестор — земельный участок для комплексного развития территории.

Всего в ЕРПО в Хабаровском крае числится три проблемных объекта. По ЖК на Ленинградской (451 дольщик) право на достройку передали краевому фонду по защите прав дольщиков. По автостоянке на Кавказской и набережной Амура (84 пострадавших) специалисты сейчас обследуют здания, чтобы определить оптимальный способ завершения работ.

Также на контроле правительства находятся другие объекты. На улице Кулибина возобновлено строительство дома — его ждут более 150 будущих новосёлов. По дому на Флегонтова, где свои средства вложили 50 человек, продолжается поиск инвестора.

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