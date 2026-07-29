В Хабаровском крае 745 выпускников отмечены наградами

Фото: Пресс-служба министерства образования Хабаровского края

В Хабаровском крае названы итоги основного этапа государственной итоговой аттестации. В 2026 году более 5 тысяч выпускников одиннадцатых классов завершили обучение в школах региона, 745 из них награждены медалями «За особые успехи в учении»: 411 — золотыми, 334 — серебряными. Таким образом, медалью отмечен каждый седьмой выпускник края — это на 47 человек больше, чем в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Среди школ региона выделяются учреждения с наибольшим числом медалистов. Школа № 30 г. Хабаровска подготовила 44 отличника, Инженерная школа г. Комсомольска на Амуре — 30, Краевой центр образования — 28. Хорошие результаты также показали школа № 4 г. Комсомольска на Амуре (20 медалистов), Лицей инновационных технологий и гимназия № 8 г. Хабаровска (по 19). Примечательно, что высокие достижения есть и в небольших сельских школах. Так, в школе посёлка Тыр Ульчского района, где всего две выпускницы, обе получили серебряные медали второй степени.

Министр образования и науки края Алексей Мокрушин подчеркнул, что выпускники всё чаще выбирают для сдачи ЕГЭ предметы, востребованные в технических и естественно научных сферах. Рост числа участников по физике и профильной математике формирует базу для набора на инженерные и смежные специальности в вузах региона. Кроме того, увеличилась доля высокобалльных результатов: больше выпускников набрали 80 и более баллов по ключевым дисциплинам.

В крае зафиксировано 33 стобалльных результата. Из них 32 — у одиннадцатиклассников из разных городов и районов края, ещё один — у выпускника прошлых лет по истории. Отдельно стоит отметить выпускницу школы № 3 г. Советская Гавань: она получила 100 баллов одновременно по русскому языку и по физике.

По словам губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, в регионе реализуется комплекс мер по поддержке молодёжи — от модернизации инфраструктуры школ до взаимодействия с работодателями. В частности, в крае ремонтируют 11 школ, оснащают предметные кабинеты, проводят профориентационные мероприятия в рамках президентских нацпроектов.

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