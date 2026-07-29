Директора школы в Хабаровске вернули на работу через суд

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В Хабаровске суд встал на сторону бывшего директора школы, уволенного в 2025 году: Индустриальный районный суд признал расторжение трудового договора незаконным и восстановил истца в должности. Руководитель возглавлял школу 28 лет и оспаривал увольнение, ссылаясь на нарушение процедуры и возможную дискриминацию по возрасту, сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Основанием для увольнения послужил п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ, однако в ходе судебного разбирательства выяснилось, что работодателем не был соблюдён установленный порядок согласования прекращения трудового договора. Суд также признал доказанными обстоятельства, свидетельствующие о дискриминации истца по возрастному признаку.

Итогом рассмотрения дела стало признание приказа об увольнении незаконным. Суд обязал Управление образования администрации г. Хабаровска восстановить директора в должности, выплатить средний заработок за время вынужденного отсутствия на рабочем месте, а также компенсировать моральный вред. Апелляционная инстанция поддержала выводы суда первой инстанции — решение вступило в законную силу.

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