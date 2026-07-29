В Хабаровске стартовал конкурс «Лучшее звено газодымозащитной службы» среди пожарных ДФО

Фото: Ольга Григорьева

В Хабаровске на базе Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю стартовал смотр-конкурс профессионального мастерства. За звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» борются десять команд почти со всех регионов Дальневосточного федерального округа. В каждой — пять профессионалов, которые уже победили в аналогичных соревнованиях у себя в субъектах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В торжественном открытии участвовали начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гибадулин, вице-губернатор Хабаровского края Артём Мельников, председатель комитета Правительства края по гражданской защите Александр Горохов, а также ветераны пожарного дела.

Матвей Гибадулин пожелал участникам удачи и выдержки.

— Газодымозащитная служба — основа боевых действий по тушению пожаров, — отметил Матвей Гибадулин. — Вы первыми идёте туда, где человеческая жизнь в опасности. Вам предстоит показать не только скорость, но и безупречную слаженность, железную дисциплину и высочайший профессионализм.

Артём Мельников также обратился к пожарным:

— Желаю честной борьбы, и пусть победит сильнейший. Но вы уже все победители, особенно когда приходите в зону смертельной опасности, куда обычному человеку не зайти. Благодарю за службу.

Команды ждут три напряжённых соревновательных дня. Каждый этап — это последовательность боевых задач, которые звенья газодымозащитной службы выполняют на реальных пожарах. В полной боевой экипировке и зачастую в условиях нулевой видимости они будут прокладывать рукавные линии, искать и спасать пострадавших, эвакуировать газовые баллоны, преодолевать препятствия и ликвидировать «возгорание».

В первый день команды показали теоретические знания, а затем на практике отработали упражнения в «Огневом доме». По итогам испытаний в тройке лидеров — команды из Хабаровского края, Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края. Соревнования продолжаются.

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