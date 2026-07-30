Отключения горячей воды для подготовки к зиме начнутся в Комсомольске-на-Амуре и Амурске

Фото: Ольга Григорьева

В Хабаровском крае продолжается подготовка теплосетей к предстоящему отопительному сезону. Структурное подразделение «Комсомольские тепловые сети» АО «ДГК» проводит плановое техническое обслуживание. На время работ подача горячей воды потребителям в Комсомольске-на-Амуре и Амурске будет ограничена. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Комсомольске-на-Амуре отключения продлятся с 3 августа по 4 сентября. График разбит на несколько этапов. С 3 по 7 августа без горячей воды останутся жители центральной части города, включая дома на Аллее Труда, бульваре Юности, улицах Гагарина, Интернациональной и Комсомольской. С 10 по 14 августа отключения затронут микрорайон на проспекте Мира, улицах Севастопольской и Красногвардейской. Далее ограничения коснутся районов улиц Пионерской, Партизанской, а также проспекта Первостроителей и Кирова. С 17 по 28 августа отключат горячую воду в домах на улицах Советской, Ленинградской, Орехова, Вокзальной, Гамарника, Котовского и других. Завершатся работы в начале сентября.

В Амурске в связи с полной остановкой Амурской ТЭЦ-1 горячую воду отключат всем потребителям, подключённым к централизованной системе теплоснабжения, с 3 по 28 августа.

В АО «ДГК» отметили, что за период ограничений жителям сделают перерасчёт начислений за горячее водоснабжение. В компании приносят извинения за временные неудобства и напоминают, что все работы проводятся для обеспечения стабильного теплоснабжения в зимний период.

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