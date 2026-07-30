В Комсомольске-на-Амуре водитель получил ограничение свободы за поддельные права

Фото: Таисия Субботина

В Комсомольске-на-Амуре суд вынес приговор 42-летнему водителю, который предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение. Инцидент произошёл весной этого года. Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре остановили иномарку и в ходе проверки документов заподозрили неладное. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Водительское удостоверение, которое предъявил мужчина, вызвало у полицейских сомнения в подлинности. Проведённая технико-криминалистическая экспертиза подтвердила, что документ — фальшивый.

В ходе дознания выяснилось, что обвиняемый приобрёл поддельные права два года назад. Он купил их у неизвестного лица за 50 тысяч рублей наличными. Водитель признал, что знал о поддельности документа, но всё равно использовал его.

На время следствия и суда подсудимый находился под обязательством о явке — ему не избирали более строгую меру пресечения.

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре признал мужчину виновным по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса РФ — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Суд назначил наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы. Это означает, что осуждённый не сможет покидать место жительства без разрешения, менять его без уведомления, а также посещать определённые места.

Приговор вступил в законную силу.

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