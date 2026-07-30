За кражу смартфона за 7 тысяч рублей хабаровчанка получила 4 года колонии

Фото: Таисия Субботина

В Хабаровске суд вынес приговор женщине, которая похитила смартфон у спящего знакомого во время застолья. Кража произошла в квартире на улице Сигнальной в Железнодорожном районе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установило следствие, злоумышленница распивала алкоголь в компании знакомых. Когда один из участников застолья уснул, она забрала его смартфон и покинула квартиру. Потерпевший оценил ущерб в семь тысяч рублей и обратился в полицию.

Похищенный гаджет продать с рук оказалось непросто. Женщина продала его за две тысячи рублей случайной прохожей, которую встретила на остановке общественного транспорта. Деньги она потратила на покупку спиртного.

Задержали подозреваемую сотрудники уголовного розыска отдела полиции №6 УМВД России по Хабаровску. Ими оказалась уроженка одного из сёл Еврейской автономной области. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи, разбой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и уклонение от ограничения свободы. Женщина отбывала наказание в исправительных колониях.

На время следствия и суда она находилась под подпиской о невыезде. Суд назначил ей наказание в виде четырёх лет и трёх месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, осуждённая обязана выплатить потерпевшему всю сумму ущерба — семь тысяч рублей.

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