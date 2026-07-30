В Омсукчане женщина ударила полицейских и получила принудительные работы

Фото: Ольга Григорьева

В Магаданской области осуждена 33-летняя жительница посёлка Омсукчан, которая применила насилие к сотрудникам полиции. Инцидент произошёл в марте 2026 года. Женщину доставили в Отд МВД России «Омсукчанское» для разбирательства за нарушение общественного порядка. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В отделе полиции она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина выражала недовольство, пыталась покинуть здание, вела себя агрессивно. Когда сотрудники попытались её остановить, она нанесла удары оперативному дежурному и инспектору по делам несовершеннолетних. В результате полицейские получили телесные повреждения в виде ушибов.

В суде женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, назначил ей наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 8 месяцев. Из её заработной платы будут удерживать 10 процентов в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В прокуратуре Омсукчанского района напомнили, что применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей — это преступление, предусмотренное частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ. Наказание по этой статье может быть более суровым, вплоть до лишения свободы.

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