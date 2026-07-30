В Хабаровском крае начали подготовку общественных наблюдателей к выборам

Фото: Общественная палата Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовала подготовка независимых наблюдателей к предстоящей избирательной кампании. Общественная палата региона уже провела первые обучающие семинары и продолжает этот процесс. Главная цель — обеспечить прозрачность выборов и строгое соблюдение закона. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщила председатель Общественной палаты Хабаровского края и руководитель Центра общественного наблюдения Оксана Кожемяко, смешанная избирательная система и гарантии равного доступа к медиаресурсам обеспечивают равенство возможностей для всех участников процесса. Закон даёт зарегистрированным кандидатам и партиям одинаковое время в эфире и доступ к бесплатным медиа.

Главным инструментом прозрачности выборов остаётся общественный контроль. Наблюдатели детально изучают избирательное законодательство и алгоритмы действий на участках.

— Масштаб кампании и трёхдневный формат голосования потребуют максимальной концентрации от экспертного сообщества и общественных наблюдателей, — подчеркнула Оксана Кожемяко. — Штаб готов обеспечить этот контроль.

Общественная палата продолжает обучение наблюдателей по всему краю. Семинары помогают будущим контролёрам отработать действия в любых ситуациях, чтобы гарантировать строгое соблюдение закона на каждом избирательном участке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru