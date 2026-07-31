Житель Биробиджана получит 450 тысяч рублей за удар молотком по голове

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В Еврейской автономной области суд обязал жителя Биробиджана выплатить 450 тысяч рублей компенсации морального вреда за удар молотком. Инцидент произошёл в феврале 2025 года у многоквартирного дома на улице Пионерской. Между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Один из участников нанёс другому несколько ударов молотком по голове. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь. Он находился на лечении в больнице, перенёс физические и нравственные страдания. Согласно заключению эксперта, телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью.

Нападавшего задержали и предъявили обвинение по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Потерпевший обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. В суде прокурор поддержал его требования. Суд удовлетворил иск и взыскал с виновного 450 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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