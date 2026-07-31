Магаданский пловец завоевал третье золото на Спартакиаде учащихся в Пензе

ФОто: соцсети Сергея Кожакина

Магаданский пловец Артём Гальчин завершил выступление на Спартакиаде учащихся в Пензе с третьей золотой медалью. В заключительный день соревнований он не оставил шансов соперникам на дистанции 400 метров вольным стилем, показав результат 4 минуты 1,91 секунды. Ранее он уже завоевал золото на 100 и 200 метрах вольным стилем. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Тренер спортсмена Сергей Кожакин отметил, что на всех трёх победных дистанциях Артём показал результаты, превышающие норматив Мастера спорта России. Также у юного колымчанина оказался лучший результат среди всех участников по сумме набранных очков.

— На дистанциях 200 и 400 вольным стилем Артём вновь показал результаты, превосходящие норматив Мастера спорта России, — поделился Сергей Кожакин.

Эта победа завершила для магаданского пловца сезон на длинной воде — в 50-метровом бассейне. Впереди у спортсмена новые старты и подготовка к следующим соревнованиям.

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