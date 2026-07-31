В Хабаровске двое налетчиков с пневматическим пистолетом ограбили студента на 150 тысяч

Фото: Таисия Субботина

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении на студента. Инцидент произошёл в конце января этого года в Индустриальном районе. В дежурную часть отдела полиции №3 обратился 18-летний учащийся техникума. Он сообщил, что в его квартиру на улице Павловича ворвались двое неизвестных, избили его и похитили имущество на сумму около 150 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что налетчики позвонили в дверь и представились курьерами службы доставки. Они сказали, что знакомая потерпевшего оформила ему заказ. Как только студент открыл дверь, злоумышленники проникли в квартиру. В руках одного из них был предмет, похожий на пистолет. Налетчики несколько раз ударили молодого человека, обыскали комнаты и забрали компьютерный системный блок, клавиатуру, серебряный браслет и двое часов.

Преступление раскрыли по горячим следам. Задержанными оказались двое приятелей 18 и 20 лет. В дальнейшем уголовное преследование младшего приостановили. Его сообщник пояснил, что целью нападения был системный блок: он думал, что на криптокошельках потерпевшего хранится крупная сумма денег.

При обысках полицейские изъяли орудие преступления — пневматический пистолет, а также всё похищенное имущество. В рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой» провели полный комплекс следственных действий.

На время следствия подозреваемый находился под стражей. Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Младшему соучастнику, по данным полиции, грозит наказание в зависимости от роли в преступлении.

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