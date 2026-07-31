В Магаданской области задержали курьера, забравшего у пенсионерки миллион рублей для мошенников

Фото: Ольга Григорьева

В Магаданской области оперативники уголовного розыска установили курьера, который забрал у пенсионерки из посёлка Палатка один миллион рублей. Жертвой мошенников стала местная жительница. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о проблемах со счетом. Несколько дней он убеждал женщину, что помогает защитить накопления, требуя строгой секретности. В итоге пенсионерка передала курьеру один миллион рублей. Встреча состоялась поздним вечером в Палатке. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Оперативники установили личность курьера — им оказался 18-летний житель Приморского края. Он нашёл «криминальную подработку» в одном из мессенджеров.

Молодого человека задержали в аэропорту Владивостока. При нём обнаружили и изъяли 2,5 миллиона рублей. Задержанный дал признательные показания. Сейчас полиция проверяет его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до шести лет.

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