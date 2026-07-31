В Солнечном районе водитель осуждён за ДТП, в котором пострадали двое

Фото: Таисия Субботина

В Хабаровском крае Солнечный районный суд вынес приговор водителю, который нарушил правила дорожного движения и причинил тяжкий вред здоровью двух человек. Подсудимый вину не признал, однако суд установил прямую причинную связь между его действиями и аварией. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Суд признал гражданина С. виновным по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности тяжкий вред здоровью двух лиц. Конкретное нарушение — пункт 8.6 ПДД (несоблюдение правил манёврирования).

Несмотря на отрицание вины подсудимым, собранные доказательства подтвердили его причастность к ДТП. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, водителя лишили права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично — с осуждённого взыскано 950 тысяч рублей в качестве компенсации морального и материального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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