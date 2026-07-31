Профессор хабаровского вуза перевёл мошенникам почти 2,2 миллиона рублей за один день

Фото: Ольга Григорьева

В Хабаровске жертвой телефонных мошенников стал 64-летний профессор одного из вузов. За один день общения с аферистами он лишился около 2 миллионов 200 тысяч рублей. Схема обмана была классической и отработанной до мелочей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сначала мужчине позвонили от имени службы доставки. Ему сказали, что пришла посылка, и для её получения нужно назвать код из смс. Затем профессору стали звонить «сотрудники спецслужб». Они убедили его, что аккаунт на портале «Госуслуги» взломан, а накопления могут быть использованы в преступных целях. Третий этап — «безопасный счёт». Собеседники убедили мужчину, что единственный выход — перевести все деньги на защищённый счёт.

Следуя инструкциям, профессор снял в банке 1 миллион 900 тысяч рублей наличными и передал их курьеру, который приехал к нему домой. Затем с кредитной карты он перечислил на указанные реквизиты ещё 300 тысяч рублей. Только после этого он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции напоминают: при поступлении подобных звонков не называйте коды из смс, не переводите деньги на неизвестные счета и не передавайте наличные курьерам. При малейшем подозрении прерывайте разговор и звоните в полицию по номеру 02 или 102.

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