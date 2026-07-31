Фото: Таисия Субботина

В Хабаровском крае задержан генеральный директор строительной организации. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении ремонтных работ на мостовом сооружении. Инцидент произошёл на дороге, ведущей к селу Казакевичево. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По версии следствия, в 2019 году подрядчик заключил контракт на ремонт моста. Однако при выполнении работ он похитил более 1 миллиона рублей. Вместо качественных материалов, предусмотренных проектом, строители использовали плиты, изготовленные кустарным способом. Они не были предназначены для восприятия нагрузок от большегрузного транспорта.

В июне 2025 года на мосту произошла деформация плит пролётных строений и дорожного полотна. Это и стало поводом для проверки. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки и оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю.

Сейчас по месту жительства подозреваемого провели обыск, изъята документация. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступной деятельности.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

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