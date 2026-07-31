Хабаровские баскетболисты обыграли москвичей на Всероссийской Универсиаде

Фото: РССС "Буревестник"

Спортивная новость. В Сочи на федеральной территории «Сириус» стартовала X Всероссийская летняя Универсиада. В турнире по баскетболу участвуют восемь сильнейших сборных страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краёв, а также Московской и Свердловской областей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Матч открытия между Хабаровским краем и Москвой стал главной сенсацией первого дня. Столичная команда сформирована на базе действующего чемпиона Ассоциации студенческого баскетбола «МАИ-МБА». Однако дальневосточники начали встречу уверенно и к середине игры создали преимущество в 13 очков. В третьей и четвёртой четвертях москвичи сократили разницу до минимума, но в концовке подопечные Константина Лопатина сумели выстоять и добыть победу.

Тренер команды Константин Лопатин объяснил успех характером игроков.

— Преимущество команды — наш характер. Мы представляем Дальний Восток, и нам не привыкать к перелётам и трудностям. Мы выходим на площадку, всегда готовые к борьбе, зная, что являемся андердогами. Но именно эта роль даёт нам особую мотивацию, — рассказал Константин Лопатин.

Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий Алексей Пачуев, набравший 17 очков, и центровой Александр Филонов, оформивший дабл-дабл — 12 очков и 13 подборов.

Председатель президиума федерации баскетбола Хабаровского края Михаил Мезенцев отметил важность этой победы.

— Наша команда в непростой и очень интересной игре с главным фаворитом Универсиады — сборной Москвы — подарила болельщикам Хабаровского края незабываемые эмоции. Эта победа ещё раз доказала, что наши дальневосточные парни могут и умеют конкурировать с сильными командами из западных регионов страны. Впереди в группе ещё две игры — с соперниками из Свердловской области и Красноярского края. Смотрим, болеем, переживаем, — сказал Михаил Мезенцев.

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