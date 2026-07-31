Житель посёлка Эльбан забил сожительницу до смерти во время пьяной ссоры

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В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Амурского района. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть сожительницы. Трагедия произошла 23 июля в посёлке Эльбан. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установило следствие, в этот день подозреваемый распивал спиртные напитки со своей сожительницей в квартире. Между ними возникла бытовая ссора, которая переросла в конфликт. В ходе драки мужчина нанёс женщине множественные удары по голове и различным частям тела. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

После убийства мужчина осознал содеянное. Он отправился в медицинское учреждение и сообщил врачам о случившемся. Медики вызвали полицию.

По ходатайству следователя суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

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