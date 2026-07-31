В Магадане в августе отключат электричество в частном секторе и жилых домах для планового ремонта

ФОто: Мэрия г. Магадан

В Магадане в августе будут проводить плановый ремонт электрооборудования. АО «Магаданэлектросеть» сообщает об отключении электроэнергии в жилых домах областного центра и частном секторе. Работы запланированы на рабочие дни — с понедельника по пятницу, преимущественно с 10:00 до 17:00. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

3 августа без света останутся производственные помещения на проспекте Промышленном, 11.

4 августа отключат частный сектор в районе Кедрового ключа, а также производственные помещения на улице Первомайской.

5 августа ремонт пройдёт в частном секторе на улицах Молодёжной, Спортивной и Тихой.

6 августа отключат частный сектор в границах улиц Верхней, Солдатенко, Транспортной, а также 2-го и 3-го Транспортных переулков.

7 августа без света останется здание на улице Пролетарской, 39/2.

11 августа отключат частный сектор на улицах Верхней, 1-й Верхней, 2-й Верхней и Солдатенко.

12 августа отключения затронут складские помещения на улице Брусничной, 4.

12–13 августа (с 10:00 до 18:00) — складские помещения на улице Брусничной, 4.

13 августа без света останутся жилой дом на улице Солдатенко, 6а, а также частный сектор на улицах Верхней, 1-й Верхней, 2-й Верхней и Солдатенко.

17 августа отключат частный сектор в границах улиц 1-й Верхней, Железнодорожной, 3-го Железнодорожного переулка, Песочной, 2-й Песочной и 2-й Сибирской.

18 августа ремонт пройдёт в частном секторе на улице Брусничной.

19 августа отключат частный сектор на улице Кожзаводской, а также производственные помещения на Кожзаводской, Объездном шоссе и Пригородной.

20 августа без света останутся жилые дома на улице Колымской (14, 14а, 15, 16, 16а, 18).

25 августа отключат частный сектор на улицах Сибирской и 2-й Сибирской.

26 августа — частный сектор на улице Кожзаводской.

27 августа — частный сектор на улице Брусничной.

В компании предупредили, что в графике возможны изменения. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам — все работы направлены на повышение надёжности электроснабжения перед зимним сезоном. О точных адресах можно узнать в управляющих компаниях или на официальном сайте АО «Магаданэлектросеть».

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