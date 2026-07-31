В Хабаровске из-за ремонта дороги изменят маршруты двух автобусов

Фото: Ольга Григорьева

В Хабаровске с 1 по 15 августа из-за дорожных работ будет закрыто движение транспорта на участке улицы Суворова — от улицы П.Л. Морозова до Краснореченской. В связи с этим временно изменится схема движения двух муниципальных маршрутов — №71-1 и №71-2 «Торговый центр (Южный микрорайон) — Осиповка». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Автобусы, следующие из центра города в сторону Торгового центра в Южном микрорайоне, от остановки «Магазин «Баярд» на улице П.Л. Морозова повернут налево на улицу Репина, затем направо на Краснореченскую, сделают остановку на «Улице Сурикова», после чего свернут налево на Суворова и продолжат движение по обычному маршруту.

В обратную сторону — от Рынка «Южный» до центра — автобусы поедут по улице Суворова до остановки «Заводская», затем свернут направо на Краснореченскую, левее на Репина и далее направо на П.Л. Морозова.

На время ремонта из схемы движения исключат две остановки: «Администрация Индустриального района» на улице П.Л. Морозова (при движении из центра) и «Судостроительный завод» на той же улице (при движении в центр).

В мэрии Хабаровска принесли извинения за временные неудобства и попросили пассажиров заранее планировать поездки с учётом изменений.

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