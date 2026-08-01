Приставы помогли хабаровчанину вселиться в квартиру по наследству

Фото: Ольга Григорьева

Судебные приставы в Хабаровске помогли местному жителю вселиться в квартиру, унаследованную от родителей. Конфликт между двумя братьями не удалось решить в досудебном порядке, поэтому мужчина обратился в суд. Суд вынес решение в пользу истца и обязал второго брата не чинить препятствий в пользовании жилым помещением, сообщает официальный канал Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Индустриальному району города. Должник не реагировал на требования Службы, в связи с чем к нему последовательно применили меры принудительного исполнения: начислили исполнительский сбор, а затем составили протокол по ст. 17.15 КоАП РФ. Несмотря на это, гражданин продолжал уклоняться от исполнения решения суда.

Ситуация изменилась после того, как должнику направили извещение о вскрытии квартиры. Он пришёл на личный приём и передал брату дубликат ключей, тем самым исполнив судебное решение.

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