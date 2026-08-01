В хабаровском крае более 65 протечек крыш устранено

Фото: Управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края

Краевая госжилинспекция держит на контроле устранение протечек крыш в многоквартирных домах Хабаровского края. Усиление надзора за управляющими компаниями проводится по поручению губернатора Дмитрия Демешина. В прошлом году ведомство отработало более 1,3 тысячи жалоб граждан, в текущем — свыше 440 обращений. С начала 2026 года пресечено более 65 нарушений по фактам протекания кровель,сообщает Управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Во время рабочего объезда инспекторы оценили состояние домов по адресам, указанным в обращениях граждан. Так, в доме № 9 по улице Оборонной зафиксированы серьёзные дефекты кровли: трещины и разрушение покрытия. По словам заместителя начальника управления госжилнадзора Сергея Бакаевского, в отношении обслуживающей организации будет организована проверка, выдано предписание с жёсткими сроками, а также приняты меры ответственности — чтобы у УК не возникало желания пренебрегать своими обязанностями.

Положительный пример — дом № 8а по улице Блюхера: жители третьего подъезда, обратившиеся в инспекцию в июле 2026 года, больше не испытывают неудобств из за протечек. После вмешательства краевых властей управляющая организация выполнила необходимые работы, результаты которых инспекторы признали достаточными.

За нарушение лицензионных требований УК грозит административная ответственность: должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалифицированы на срок до трёх лет; для юрлиц предусмотрены штрафы от 250 до 300 тысяч рублей. Если предписание не исполняется, выдаются повторные требования и назначаются новые штрафы.

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