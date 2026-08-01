В Хабаровском крае расширяют “Молочную кухню”

Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Хабаровского края

Проект «Молочная кухня» начал действовать в Бикинском и Вяземском округах. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Семья» и направлена на поддержку беременных женщин: им ежемесячно возмещают траты на молочную продукцию в размере до 3500 рублей. По решению губернатора Дмитрия Демешина программа стала универсальной — участвовать может любая будущая мама в регионе, независимо от дохода семьи, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В перечень компенсируемых товаров входят молоко, творог, сметана, кефир, питьевой йогурт и варенец от местных производителей. Для оформления компенсации беременной женщине необходимо обратиться в центр соцподдержки после постановки на учёт по беременности. Средства перечисляются на банковскую карту в следующем месяце, учёт покупок происходит автоматически.

Программа стартовала в Хабаровске 1 декабря 2025 года; сегодня в ней участвуют более 1200 женщин — примерно 30 % беременных в крае. География проекта расширяется: он уже работает в ряде городов и районов, а до конца 2026 года должен охватить весь Хабаровский край.

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