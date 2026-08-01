Круглогодичная дорога к Чегдомыну продолжает свою реконструкцию

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

Реконструкция финального отрезка трассы «Комсомольск на Амуре — Берёзовый — Чегдомын» вышла на активную стадию. Строители работают на участках с 174 по 182 км и с 182 по 191 км вблизи посёлков Могды и Герби. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, до полного завершения проекта предстоит привести в порядок ещё 17 км дороги. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В рамках работ подрядчик переработает почти 1 млн кубометров грунта, обустроит щебёночное покрытие и обеспечит ширину проезжей части в 6 метров. Также запланированы монтаж 22 водопропускных труб и строительство 2 мостов через ручьи Орокот и Иругда. Сейчас специалисты подготавливают площадку — ведут расчистку карьера и полос отвода; в работах будет задействовано около 80 единиц техники.

Как подчеркнули в минтрансе края, трасса — единственная круглогодичная автодорога, связывающая 17 населённых пунктов с крупными центрами региона. Её реконструкция позволяет жителям свободно добираться до социальных объектов и поддерживать постоянную связь с регионом. Ранее участок использовался преимущественно как автозимник; планомерная отсыпка дорожного полотна ведётся краевым минтрансом несколько лет: в 2025 году ввели участок с 191 по 200 км, в 2026 м — с 165 по 174 км.

Финансирование работ на текущих участках осуществляется за счёт краевого бюджета: по распоряжению губернатора Дмитрия Демешина на сезон 2026 года выделено 300 млн рублей. Окончательное завершение реконструкции намечено на 2028 год. Для поддержания транспортной доступности дополнительно задействованы железная дорога и еженедельные вертолётные рейсы по понедельникам и пятницам.

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