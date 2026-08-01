Пожарные подразделения 4 раза привлекались к ликвидации последствий ДТП

Фото: Кирилл Старков

По данным Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, за минувшие сутки в регионе не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Пожарные подразделения выезжали на 7 техногенных возгораний, из них 3 случая пришлись на жилой сектор. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Одним из происшествий стало возгорание в Хабаровске на улице Заозёрной: в частично расселённом двухэтажном деревянном бараке загорелась нежилая квартира на первом этаже. Огонь охватил мебель и строительные конструкции; площадь пожара достигла 15 кв. м. Из здания самостоятельно вышли 3 человека, находившиеся на верхнем этаже. Сотрудники МЧС вынесли из опасной зоны 3 газовых баллона. На полную ликвидацию огня и проливку конструкций потребовалось 1 час 40 минут. Пострадавших не зафиксировано; обстоятельства и причины возгорания выясняются.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно спасательные подразделения привлекались 4 раза. Спасатели МЧС России совершили 3 выезда на аварийно спасательные и иные неотложные работы. На водных объектах края зафиксировано 2 происшествия. На маршрутах сейчас находятся 12 туристских групп — всего 89 человек, в их числе 7 детей.

Особый противопожарный режим введён в 8 муниципальных образованиях: Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро Чумиканском, Ульчском, Аяно Майском и Николаевском. Уровень пожарной опасности в лесах в ряде районов достиг 4 го класса; в остальных частях края сохраняется 1–2 й класс опасности.

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