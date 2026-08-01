Мошенники выманили у пары из Биробиджана свыше 1,8 млн рублей

Фото: Кирилл Старков

Семейная пара из Биробиджана лишилась более 1,8 миллиона рублей в результате действий мошенников. Как установили правоохранители, злоумышленники действовали по отработанной схеме: на телефон 75 летнего мужчины в одном из мессенджеров пришло сообщение якобы от коллеги — в нём шла речь о проверке из за утечки персональных данных, а также говорилось, что вскоре поступит звонок от сотрудника ФСБ, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

После этого потерпевшему позвонил человек, представившийся сотрудником силовых структур. Он запугивал уголовным преследованием и требовал установить на телефон определённое приложение. Мужчина выполнил указания, а затем в разговоре сообщил о наличии дома крупной суммы наличных. Мошенник заявил, что деньги нужно сдать на экспертизу, и супруги, действуя по инструкции, упаковали накопления и передали их курьеру в Хабаровске.

При попытке снять оставшиеся деньги через банкомат операция была заблокирована — это позволило сохранить часть средств. Решающую роль сыграли действия сотрудницы банка, своевременно обратившей внимание на подозрительную транзакцию.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

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